В ДНР заявили, что Украина нарушает перемирие

В представительстве Донецкой Народной Республике в СЦКК сообщили, что вооруженные формирования Украины за последние сутки нарушили решим прекращения огня шесть раз.

Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Также отмечалось, что украинские силовики применяли бронетехнику, гранатомёты и стрелковое оружие, передаёт РИА Новости.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило шесть раз", - заявил официальный представитель СЦКК.