//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Певец Андрей Губин рассказал, что врачи махнули на его болезнь рукой
- Макгрегор встретится на ринге с Серроне
- Новая звездная пара в Голливуде.Начался роман между Брэдом Питтом и Шарлиз Терон
- Андрей Губин сравнил концерты Бритни Спирс и "Отпетых мошенников"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Украинский эксперт предсказал, что из-за "Северного потока-2" начнется война
20 января 2019, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов предположил, что из-за газопровода "Северный поток-2", которого так боятся власти Украины и США, может начаться настоящая война между Украиной и Россией.
Большинство экспертов убеждены, что запуск проекта "Северный поток-2", когда российский газ пойдет в Германию в обход украинской территории не выгоден Украине. По мнению же Раимова, приостановка строительство трубопровода приведет к тому, что Украине придется обсуждать вероятность полномасштабной войны с Россией, - сообщается на сайте "МК".
"Это не агитация за Россию", - подчеркнул он в эфире телеканала "112 Украина". Как считает эксперт, если у российских властей будет возможность поставлять свой газ в обход Украины, то они "забудут про Украину". "Для нас это хорошо", - уверен Раимов, пояснив свою точку зрения: Украина не будет интересна России с экономической точки зрения. По его мнению, если не будет "Северного потока-2", США начнут контролировать газотранспортную систему Украины, и вот это будет представлять для России стратегический риск.
По словам эксперта, если в какой-то момент США "перекроют вентиль" и начнут поставлять свой сланцевый и сжиженный газ в Европу, то Россия потеряет десятки миллиардов долларов. "И тогда у России останется только один шанс - война", - предположил украинский эксперт.
Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия никакую войну развязывать не собирается.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Жители Васильевского острова в Петербурге жалуются на вонь в своем районе
//Политика
Захарова прокомментировала слова Чубайса о "бедности российского населения"
Полиция Парижа применила против протестующих слезоточивый газ
//Новости МирТесен
//Общество
Из-за повреждений в теплосети более 50 домов Барнаула остались без отопления
//Спорт
Аршавин встретился с детьми от Барановской и сказал: "Мои клоны! Люблю вас"
//Общество
//Новости партнеров
//В мире
Принцу Филиппу пришлось встретиться с полицией после нарушения ПДД
//В мире
Клинцевич ответил украинcкому политтехнологу, прогнозирующему войну с Россией
Певец Андрей Губин рассказал, что врачи махнули на его болезнь рукой
//Общество
//Новости СМИ2
//Общество
Прошли похороны знаменитой старушки-путешественницы бабы Лены
//Культура
//В мире
Украинский эксперт предсказал, что из-за "Северного потока-2" начнется война
//Общество
//Общество
Андрей Губин сравнил концерты Бритни Спирс и "Отпетых мошенников"
//Политика
Эстонский журналист призвал мешать российскому торговому флоту
//В мире
//Общество
//Общество
//Общество
В Севастополе учеников заперли в актовом зале, чтобы "не болтались под ногами"
//Общество
Сколько получили бы пенсионеры в РФ, если разделить деньги, потраченные на яхты?
//Здоровье
Ученые разработали диету для спасения планеты и человечества
//Общество