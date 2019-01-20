Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов предположил, что из-за газопровода "Северный поток-2", которого так боятся власти Украины и США, может начаться настоящая война между Украиной и Россией.

Назван предполагаемый «аландский» вариант завершения войны в Донбассе



Большинство экспертов убеждены, что запуск проекта "Северный поток-2", когда российский газ пойдет в Германию в обход украинской территории не выгоден Украине. По мнению же Раимова, приостановка строительство трубопровода приведет к тому, что Украине придется обсуждать вероятность полномасштабной войны с Россией, - сообщается на сайте "МК".

"Это не агитация за Россию", - подчеркнул он в эфире телеканала "112 Украина". Как считает эксперт, если у российских властей будет возможность поставлять свой газ в обход Украины, то они "забудут про Украину". "Для нас это хорошо", - уверен Раимов, пояснив свою точку зрения: Украина не будет интересна России с экономической точки зрения. По его мнению, если не будет "Северного потока-2", США начнут контролировать газотранспортную систему Украины, и вот это будет представлять для России стратегический риск.

По словам эксперта, если в какой-то момент США "перекроют вентиль" и начнут поставлять свой сланцевый и сжиженный газ в Европу, то Россия потеряет десятки миллиардов долларов. "И тогда у России останется только один шанс - война", - предположил украинский эксперт.

Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия никакую войну развязывать не собирается.