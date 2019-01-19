Латвия: православные отмечают праздник Крещения Господня

Сегодня, 19 января, православные Латвии отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Иисуса Христа. В чем суть праздника?

Важной традицией, которая сопровождает праздник Крещения Господня, является освящение воды в память о том, что Иисус своим крещением освятил реку Иордан.

Еще одной традицией в этот святой праздник является купание в проруби, которую благословляют и освящают церковнослужители. Считается, что омовение в ледяной, но благодатной воде избавляет человека от грехов и болезней. В Латвии каждый год находилось немало смельчаков, которые охотно прыгали в прорубь. Но 2019 год внес в светлый праздник Крещения Господня свои нюансы!

Как отмечают православные Латвии этот праздник?

Отмечают с удовольствием, но без запланированных крещенских купаний. На официальном сайте Латвийской православной церкви сообщается, что ледоход на Даугаве (река) повредил конструкции, сооруженные для окунания в реку, и в ходе консультаций со специалистами служб безопасности выяснилось, что данные поврежденные сооружения могут создавать угрозу жизни людей. По этой причине любые купания просто отменены. Конечно, Чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится, но окунания в прорубь отменены по всей Риге.

Что думают об отмене купаний жители Латвии?









Мария, 43 года: «Не к добру это! Первый раз такое происходит! Просто так ничего не бывает!»

Антон, 56 лет: «Серьезно? Просто повредили конструкции? И убежали в кусты? Но есть же другие водоемы в Латвии. И в Риге не только одна Даугава! Странно все это!»

Анна, 62 года: «Против ледохода, простите, не попрешь! Но я лично не видела никакого ледохода еще вчера. Что происходит? Нам правду не скажут!»

Действительно, еще вчера, 18 января, ледохода не было на Даугаве, но зато там и сейчас находятся корабли НАТО. Может, просто совпадение? Кто знает…

Пресс-служба Латвийской православной церкви «стоит на своем»: плохие погодные условия и купаться запрещено! Наш корреспондент решил разобраться в данной ситуации.

Из достоверных источников (священнослужитель поселкового храма) сказал просто и ясно: «Спаси, Господи, что я служу далеко от столицы. Рад этому! Не хочу участвовать во всей этой клоунаде! У меня и служба будет, и окунания, и освящение воды!»









Более того, в столице Латвии появились объявления о «святой воде» из реки Иордан, которую можно купить 20 января в десять часов утра. И не только купить, но и «прослушать» проповедь священника! Все желающие могут записаться по телефону!

Наш спецкор решил «записаться». Вот что из этого получилось: оказывается, что организация, которая дает такие объявления является «обществом» евангелистов. Обычно, такие «верующие» ходят по домам и обещают «райскую» жизнь. На вопрос о священнике, который будет читать проповедь и благословлять «прихожан» ответ несколько удивил: пастырь будет из Бразилии, который привез воду, именно, из реки Иордан!

Позвольте, сколько же «пер» бутылок святой воды на себе священник из Бразилии? Зачем ему Рига? И на каком языке он будет обращаться к «пастве»? На все эти вопросы был один ответ: «Приходите! Все поймете! Хватит страдать! Эта ваша возможность начать новую жизнь!»

После такого «призыва» возникает вопрос: как такое «чудо» могло появиться в светлый праздник Крещения Господня? Видимо, подсуетились, когда узнали, что омовений не будет! Мнение латвийских священников по данному поводу однозначно – сектанты!

А что касается запрета на крещенские купания, то как же нужно, простите, не знать православных! И в огне не горим, и в ледяную воду зайдем, но праздник отметим! На том всегда правая вера и стояла!











