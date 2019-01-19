//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Билан и Гагарина стали жертвами мошенников
- Садальский назвал Галкина "полной бездарностью"
- Врачи не смогли удержать Диану Арбенину в больнице
- Он отнимает детей, угрожает, а сам живет с любовницей, призналась жена Глушакова
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Латвия: православные отмечают праздник Крещения Господня
19 января 2019, 22:46 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
Сегодня, 19 января, православные Латвии отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Иисуса Христа. В чем суть праздника?
Важной традицией, которая сопровождает праздник Крещения Господня, является освящение воды в память о том, что Иисус своим крещением освятил реку Иордан.
Еще одной традицией в этот святой праздник является купание в проруби, которую благословляют и освящают церковнослужители. Считается, что омовение в ледяной, но благодатной воде избавляет человека от грехов и болезней. В Латвии каждый год находилось немало смельчаков, которые охотно прыгали в прорубь. Но 2019 год внес в светлый праздник Крещения Господня свои нюансы!
Как отмечают православные Латвии этот праздник?
Отмечают с удовольствием, но без запланированных крещенских купаний. На официальном сайте Латвийской православной церкви сообщается, что ледоход на Даугаве (река) повредил конструкции, сооруженные для окунания в реку, и в ходе консультаций со специалистами служб безопасности выяснилось, что данные поврежденные сооружения могут создавать угрозу жизни людей. По этой причине любые купания просто отменены. Конечно, Чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится, но окунания в прорубь отменены по всей Риге.
Что думают об отмене купаний жители Латвии?
Мария, 43 года: «Не к добру это! Первый раз такое происходит! Просто так ничего не бывает!»
Антон, 56 лет: «Серьезно? Просто повредили конструкции? И убежали в кусты? Но есть же другие водоемы в Латвии. И в Риге не только одна Даугава! Странно все это!»
Анна, 62 года: «Против ледохода, простите, не попрешь! Но я лично не видела никакого ледохода еще вчера. Что происходит? Нам правду не скажут!»
Действительно, еще вчера, 18 января, ледохода не было на Даугаве, но зато там и сейчас находятся корабли НАТО. Может, просто совпадение? Кто знает…
Пресс-служба Латвийской православной церкви «стоит на своем»: плохие погодные условия и купаться запрещено! Наш корреспондент решил разобраться в данной ситуации.
Из достоверных источников (священнослужитель поселкового храма) сказал просто и ясно: «Спаси, Господи, что я служу далеко от столицы. Рад этому! Не хочу участвовать во всей этой клоунаде! У меня и служба будет, и окунания, и освящение воды!»
Более того, в столице Латвии появились объявления о «святой воде» из реки Иордан, которую можно купить 20 января в десять часов утра. И не только купить, но и «прослушать» проповедь священника! Все желающие могут записаться по телефону!
Наш спецкор решил «записаться». Вот что из этого получилось: оказывается, что организация, которая дает такие объявления является «обществом» евангелистов. Обычно, такие «верующие» ходят по домам и обещают «райскую» жизнь. На вопрос о священнике, который будет читать проповедь и благословлять «прихожан» ответ несколько удивил: пастырь будет из Бразилии, который привез воду, именно, из реки Иордан!
Позвольте, сколько же «пер» бутылок святой воды на себе священник из Бразилии? Зачем ему Рига? И на каком языке он будет обращаться к «пастве»? На все эти вопросы был один ответ: «Приходите! Все поймете! Хватит страдать! Эта ваша возможность начать новую жизнь!»
После такого «призыва» возникает вопрос: как такое «чудо» могло появиться в светлый праздник Крещения Господня? Видимо, подсуетились, когда узнали, что омовений не будет! Мнение латвийских священников по данному поводу однозначно – сектанты!
А что касается запрета на крещенские купания, то как же нужно, простите, не знать православных! И в огне не горим, и в ледяную воду зайдем, но праздник отметим! На том всегда правая вера и стояла!
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Политика
Захарова прокомментировала слова Чубайса о "бедности российского населения"
Полиция Парижа применила против протестующих слезоточивый газ
//Новости МирТесен
//Общество
//Общество
//Новости партнеров
//В мире
В Грузии американцы ведут тайную разработку биологического оружия
//История
Маршал Жуков послал генералиссимуса Сталина, и остался без награды
//Общество
В Севастополе учеников заперли в актовом зале, чтобы "не болтались под ногами"
//В мире
//В мире
В США опубликовали данные о массовых надругательствах священников над детьми
//Новости СМИ2
//В мире
"Юджин треснул": самое популярное яйцо Сети опубликовало новый пост
//Наука
//Общество
//В мире
Япония и Корея проведут переговоры о переименовании Японского моря
Он отнимает детей, угрожает, а сам живет с любовницей, призналась жена Глушакова
//Общество
Ученый заявил, что столкновения Земли с астероидом Апофис не будет
//В мире
Россиянин, выданный Болгарией США, дал согласие на экстрадицию
//Общество
В праздник Крещения патриарх Кирилл освятил воду в Богоявленском соборе
//Здоровье
//В мире
Буш-младший накормил пиццей охранников, не получающих зарплату из-за "шатдауна"
//В мире
Актрису Натали Портман сочли "отвратительной" из-за ее позиции по Израилю
//История
//Политика