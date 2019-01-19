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Трамп: "Мексика ничего не делает для остановки мигрантов"
19 января 2019, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Мексики не предпринимают абсолютно никаких мер, чтобы остановить "караваны мигрантов", которые направляются к американо-мексиканской границе.
В своем Twitter глава США написал, что из-за отсутствия стены на границе США и Мексики, вызвавшей шатдаун американского правительства, пограничникам сложно отлавливать нелегальных мигрантов.
"Мексика ничего не делает, чтобы остановить караван, который уже полностью сформирован и направляется в Соединенные штаты. Мы остановили два последних [каравана - прим. ред.]", - заявил Дональд Трамп.
По его словам, новые караваны уже на подходе. Также глава Вашингтона добавил, что без стены приходится привлекать куда большее число персонала на границу, чем этого требовалось бы при ее наличии.
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