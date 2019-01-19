//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Садальский назвал Галкина "полной бездарностью"
- Врачи не смогли удержать Диану Арбенину в больнице
- Он отнимает детей, угрожает, а сам живет с любовницей, призналась жена Глушакова
- Виктория Лопырева объяснила, почему намерена рожать в США
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В США опубликовали данные о массовых надругательствах священников над детьми
19 января 2019, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]
В Соединенных Штатах опубликовали доклад о преступлениях высокопоставленных чинов Римско-католической церкви, покрывавших надругательство над детьми со стороны 470 священников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский журналист Андрей Караулов.
«Теперь известно, что только в одном штате, в Пенсильвании, жертвами насильников в сутанах стали - внимание! – более тысячи детей: мальчиков и девочек. Газета «Нью-Йорк Пост» сказала, что этот «доклад» читается как сцена из романа Маркиза де Сада», - написал Караулов.
Как полагает журналист, предыдущий Папа Римский не мог не знать, что в США начинается такое расследование. «Не потому ли он ушел на покой? Кто из тех, кто занимает высокие посты, участвовали во всем этом? Те, кто читал доклад, уже окрестили его «сенсацией века». Расследование продолжается», - отметил автор поста.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Новости Гнездо.ру
//Общество
В Севастополе учеников заперли в актовом зале, чтобы "не болтались под ногами"
//Общество
//В мире
//Новости МирТесен
//Общество
Он отнимает детей, угрожает, а сам живет с любовницей, призналась жена Глушакова
Полиция Парижа применила против протестующих слезоточивый газ
//Новости партнеров
//Общество
Сколько получили бы пенсионеры в РФ, если разделить деньги, потраченные на яхты?
//В мире
В США опубликовали данные о массовых надругательствах священников над детьми
//В мире
"Юджин треснул": самое популярное яйцо Сети опубликовало новый пост
//Общество
//Новости СМИ2
//Спорт
//В мире
//Политика
//Здоровье
Новая российская система может диагностировать рак за 20 секунд
Архивные материалы группы "Гражданская оборона" продадут на аукционе
//Здоровье
//В мире
Буш-младший накормил пиццей охранников, не получающих зарплату из-за "шатдауна"
//В мире
Актрису Натали Портман сочли "отвратительной" из-за ее позиции по Израилю
//История
//Политика
//Политика
//В мире
Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам самим выбирать способ родов
//Спорт
Плющенко назвал себя "терминатором" и сообщил о возвращении на лед
//Общество
Первое затмение в этом году: кто и откуда сможет понаблюдать за Луной