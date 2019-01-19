В США опубликовали данные о массовых надругательствах священников над детьми

В Соединенных Штатах опубликовали доклад о преступлениях высокопоставленных чинов Римско-католической церкви, покрывавших надругательство над детьми со стороны 470 священников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский журналист Андрей Караулов.

«Теперь известно, что только в одном штате, в Пенсильвании, жертвами насильников в сутанах стали - внимание! – более тысячи детей: мальчиков и девочек. Газета «Нью-Йорк Пост» сказала, что этот «доклад» читается как сцена из романа Маркиза де Сада», - написал Караулов.

Как полагает журналист, предыдущий Папа Римский не мог не знать, что в США начинается такое расследование. «Не потому ли он ушел на покой? Кто из тех, кто занимает высокие посты, участвовали во всем этом? Те, кто читал доклад, уже окрестили его «сенсацией века». Расследование продолжается», - отметил автор поста.