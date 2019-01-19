"Юджин треснул": самое популярное яйцо Сети опубликовало новый пост
19 января 2019, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]
Интернет-аккаунт @world_record_egg, опубликовавший, как ранее сообщали "Аргументы Недели", самый популярный пост в истории Instagram, разместил новое фото. На яйце-рекордсмене появилась "трещина".
В Instagram-аккаунте, где ранее появилась фотография куриного яйца, набравшая рекордное количество лайков пользователей, был опубликован второй снимок. На нем изображено яйцо с трещиной.
Как уже писали АН, яйцо, снискавшее бешеную популярность, автор поста - курочка Генриетта из Великобритании - назвала Юджином. Новая публикация набрала уже свыше 5 миллионов лайков.
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