"Юджин треснул": самое популярное яйцо Сети опубликовало новый пост

Интернет-аккаунт @world_record_egg, опубликовавший, как ранее сообщали "Аргументы Недели", самый популярный пост в истории Instagram, разместил новое фото. На яйце-рекордсмене появилась "трещина".

В Instagram-аккаунте, где ранее появилась фотография куриного яйца, набравшая рекордное количество лайков пользователей, был опубликован второй снимок. На нем изображено яйцо с трещиной.

Как уже писали АН, яйцо, снискавшее бешеную популярность, автор поста - курочка Генриетта из Великобритании - назвала Юджином. Новая публикация набрала уже свыше 5 миллионов лайков.