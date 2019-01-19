Любимец интернета пёс Бу умер от печали

Померанский шпиц по кличке Бу умер от тоски по лучшему другу. От этом хозяева "самой милой собаки в мире" сообщили в Facebook животного. В социальной сети у Бу было более 16 миллионов подписчиков.

12-летний пёсик получил проблемы с сердцем после того, как умер его лучший друг - пёс по кличке Бадди. Хозяева Бу сообщили поклонникам собачки о смерти питомца на его личной страничке в Facebook.

"Мы думаем, что его сердце буквально разбилось, когда Бадди ушел от нас. Он держался и дал нам больше года. Но, похоже, пришло и его время, и я уверен, что это был самый радостный для них момент, когда они увидели друг друга на небесах", - сообщил хозяин подписчикам.

Многие поклонники Бу сильно расстроились, узнав о его смерти. Милый пёс тронул до глубины души многих. Для некоторых он стал утешением и помогал на время отстраниться от собственных проблем.

"Мне так печально слышать о кончине Бу, и я хотела бы поблагодарить Бу за то, что он был в центре моего внимания в течение последних семи лет, пока я боролась с раком", - написала одна из подписчиков.