Буш-младший накормил пиццей охранников, не получающих зарплату из-за "шатдауна"
19 января 2019, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший президент США Джордж Буш-младший в минувшую пятницу угостил пиццей охранников, которые не получают зарплату из-за бюджетного кризиса. Речь идет о персонале положенной политику госохраны.
Буш-младший принес шесть коробок пиццы группе сотрудников Секретной службы США. Экс-президент отметил, что очень признателен им за работу и добавил, что пришло время положить конец "шатдауну", передает ТАСС.
Напомним, работа американского правительства была частично приостановлена 22 декабря прошлого года в связи с отсутствием бюджетных средств. Республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли согласовать бюджет, в который глава Штатов Дональд Трамп намерен включить расходы на возведение барьера на границе с Мексикой.