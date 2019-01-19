Бывший президент США Джордж Буш-младший в минувшую пятницу угостил пиццей охранников, которые не получают зарплату из-за бюджетного кризиса. Речь идет о персонале положенной политику госохраны.

Буш-младший принес шесть коробок пиццы группе сотрудников Секретной службы США. Экс-президент отметил, что очень признателен им за работу и добавил, что пришло время положить конец "шатдауну", передает ТАСС.

Напомним, работа американского правительства была частично приостановлена 22 декабря прошлого года в связи с отсутствием бюджетных средств. Республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли согласовать бюджет, в который глава Штатов Дональд Трамп намерен включить расходы на возведение барьера на границе с Мексикой.