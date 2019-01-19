Трамп поздравил Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении и успехом его блока в рамках парламентских выборов в декабре минувшего года.

Трамп отметил, что США полностью поддерживают Армению, которая процветает и живет в мире со своими соседями. Американский лидер выразил уверенность в том, что вместе удастся добиться прогресса по расширению торгово-экономических связей, укреплению международной безопасности и в борьбе с коррупцией, передает ТАСС.

Напомним, Никол Пашинян 14 января был назначен на пост премьер-министра страны. Соответствующее решение принял армянский президент Армен Саркисян.