Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам самим выбирать способ родов

Власти Саудовской Аравии позволили жительницам страны самостоятельно выбирать способ родов. Ранее перед появлением ребенка на свет женщина должна была спросить мнение опекуна мужского пола.

Теперь же жительницы Саудовской Аравии будут сами решать, хотят ли они произвести ребенка на свет естественным путем, или при помощи кесарева сечения, передает The National. Кроме того, они смогут разрешать или не разрешать родственнику находится рядом во время родов.

Напомним, что ранее женщины в этой стране получили еще одно важное право – им позволили самостоятельно управлять автомобилем.