Глава Венесуэлы Николас Мадуро накануне сделал заявление, которое привело в замешательство зрителей нескольких телеканалов страны. По словам политика, он уже "был в будущем и вернулся назад".

О своем "путешествии во времени" Мадуро сообщил в рамках выступления на государственном телевидении, передает утром в субботу, 19 января, RT.

По словам венесуэльского лидера, в его стране будет все хорошо – она станет более сильной и мудрой. Николас Мадуро подчеркнул, что уже "был в будущем" и видел, что все идет прекрасно, а гражданско-военный союз гарантирует мир и счастье народу, сообщает сегодня ФАН.