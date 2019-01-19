В Крыму отреагировали на предложение Германии по Керченскому проливу

В Крыму сегодня отреагировали на предложение Германии направить в район Керченского пролива немецких и французских специалистов. В рамках G20 подобную идею выдвинула канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что Крыму нечего скрывать, полуостров открыт, в частности, и по ситуации, которая сложилась вокруг керченского пролива. Политик подчеркнул, что предложение Меркель является разумным и правильным, если немецкие и французские эксперты готовы действовать объективно и вести конструктивный диалог, передает РИА "Новости"

Гемпель добавил, что посещение подобных специалистов лишь докажет, что Россия четко соблюдает все международные правила судоходства. По его словам, украинские эксперты тоже могли бы посетить Керченский пролив, однако власти Украины в настоящий момент настроены враждебно и неадекватно по отношению к РФ.