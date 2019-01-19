Сотрудники американской разведки отследили испытание новой российской системы противоракетной обороны "Нудоль". Информацию об этом утром в субботу, 19 января, предоставили сами разведчики.

Согласно последней информации разведки США, 23 декабря прошлого года РФ успешно протестировала систему ПРО "Нудоль", которая была создана против действий неприятеля в космическом пространстве.

Как уточняет сегодня телеканал CNBC News, в общей сложности ракета смогла преодолеть 3 тысячи километров за 17 минут и успешно поразила заданную цель.

Уточняется также, что ранее российские военные шесть раз проводили испытания системы противоспутниковой обороны.