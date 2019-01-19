Крещенские купания отменили в Риге
19 января 2019, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
На территории Риги было решено отменить традиционные крещенские купания. Соответствующую информацию в минувшую пятницу, 18 января, предоставили на официальном сайте Латвийской православной церкви.
Оказалось, что между Каменным и Вантовым мостами на Даугаве начался частичный ледоход, вследствие чего были серьезно повреждены специальные конструкции, которые были установлены для погружения в воду во время праздника Крещения, передает сегодня ТАСС.
ЛПЦ также подчеркивает, что использование неустойчивых конструкций может быть крайне опасно для здоровья и жизни людей.