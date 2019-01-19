Власти Бали вводят налог для туристов

Власти острова Бали в Индонезии приняли решение ввести налог для иностранных туристов. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение местного парламента еще в декабре прошлого года.

Предполагается, что эту инициативу рассмотрят уже в самое ближайшее время. Налог для туристов составит 10 долларов – эти средства направят на улучшение экологической ситуации и сохранение культурного наследия, сообщает сегодня издание The Straits Times.

Пока не сообщается, как именно можно будет оплатить налог. Вероятно, его будут включать в стоимость билетов на самолет или же оплату нужно будет произвести в аэропортах и морских портах.