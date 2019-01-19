Второй за сутки пожар вспыхнул на трубопроводе в Мексике из-за врезки

Второй за сутки пожар вспыхнул на трубопроводе в Мексике из-за нелегальной врезки – на этот раз в штате Керетаро. Согласно последней информации, ранее подобный инцидент произошел в штате Идальго.

Подчеркивается, что из-за врезки на территории Идальго погибли 20 человек, а пострадали более 70, поскольку произошли взрыв и пожар, передает ТАСС.

В настоящий момент специалисты пытаются укротить пожар в Керетаро. К счастью, инцидент произошел в районе, где никто не живет, вследствие чего ни один человек не пострадал.

Отмечается, что в прошлом году в Мексике были зафиксированы более 12,5 тыс. нелегальных врезок в трубопроводы.