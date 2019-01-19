В субботу в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп не намерен объявлять в стране режим чрезвычайного положения из-за приостановки работы федерального правительства.

Ранее в Штатах произошел "шатдаун" из-за разногласий главы страны с Конгрессом насчет строительства барьера на границе с Мексикой. Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники, сегодня Трамп планирует выступить со специальным обращением на тему бюджетного кризиса. Многие решили, что он объявит режим ЧП, однако в СМИ утверждают, что этого не случится.

Предполагается, что глава США обратится к демократам с предложением выйти из кризиса и восстановить работу правительства. Однако Трамп якобы не откажется от планов по возведению стены на границе с Мексикой, вследствие чего в рамках переговоров с демократами он вряд ли может рассчитывать на прогресс.