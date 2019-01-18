Лукашенко разъяснил позицию Белоруссии по украинскому вопросу

Даже белорусская оппозиция понимает, что полыхающий на Украине пожар ни в коем случае не должен перекинуться на соседнюю с ней Белоруссию, заявил сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Все хотят погреть руки на пожаре, который сегодня полыхает на Украине. Неизвестно, чем он закончится, но он не должен перекинуться на Беларусь. Поэтому нам надо быть тысячу раз осторожными и аккуратными. Мы должны ни в коем случае не допустить внутренней дестабилизации в стране. Подавляющее большинство нашего населения, даже подавляющее большинство нашей так называемой оппозиции понимают, что это может закончиться очень плохо», - заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер также пояснил, что вследствие происходящих на Украине событий страна столкнулась с огромным потоком беженцев и переселенцев из Незалежной: «Мы ввязаны в украинский конфликт по уши, и будет плохо, если он затянется. Мы занимаем определенную позицию по украинскому вопросу, исходя из прагматических соображений».

При этом Лукашенко отметил, что присутствие НАТО на Украине – не то, чего следует опасаться: там есть люди похуже натовцев: «На Украине достаточно людей, которые в десять раз хуже НАТО. Мы еще молиться будем, чтобы там НАТО было, а не люди, которые сегодня с ружьями ходят», - приводит слова президента Белоруссии Lenta.ru.