Генсек ООН призвал РФ и США сохранить ДРСМД и СНВ-3

Россия и США должны сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также провести переговоры по продлению СНВ-3, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Наша позиция предельно ясна. Мы считаем очень важным, чтобы договор о ракетах средней дальности был сохранен. Мы настоятельно призываем обе стороны рассмотреть эти вопросы, пока еще есть время», - заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш сегодня на пресс-конференции.

Генсек ООН также обратил внимание на истекающий срок действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), и призвал Россию и США своевременно провести переговоры, необходимые для продления договора.

«Очень важно, чтобы существующая архитектура ядерного разоружения была по возможности сохранена и усовершенствована», - приводит мнение Антониу Гутерреша РИА Новости.