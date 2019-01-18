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Генсек ООН призвал РФ и США сохранить ДРСМД и СНВ-3
18 января 2019, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]
Россия и США должны сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также провести переговоры по продлению СНВ-3, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«Наша позиция предельно ясна. Мы считаем очень важным, чтобы договор о ракетах средней дальности был сохранен. Мы настоятельно призываем обе стороны рассмотреть эти вопросы, пока еще есть время», - заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш сегодня на пресс-конференции.
Генсек ООН также обратил внимание на истекающий срок действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), и призвал Россию и США своевременно провести переговоры, необходимые для продления договора.
«Очень важно, чтобы существующая архитектура ядерного разоружения была по возможности сохранена и усовершенствована», - приводит мнение Антониу Гутерреша РИА Новости.
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