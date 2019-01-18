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Россия предостерегла США от новых "звездных войн"
18 января 2019, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]
Обновленная стратегия США в сфере противоракетной обороны вызывает самую серьезную озабоченность, заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, изучив опубликованный документ.
Опубликованный 17 января «Обзор политики США в сфере ПРО» носит откровенно конфронтационный характер. Документ демонстрирует стремление Вашингтона обеспечить себе безраздельное военное превосходство в мире и возможность безнаказанно проводить военные операции в любой точке мира. При этом США заявляют о своем намерении сохранить полную свободу рук в данной сфере, подчеркнули в МИД РФ.
США отнесли к «легитимным», в их понимании, способам противоракетной обороны нанесение превентивных «обезоруживающих» ударов по территории стран, которые США относят к своим противникам. Эта же логика лежала в основе широкомасштабной гонки ракетно-ядерных вооружений, неоднократно ставившей мир на грань катастрофы, напомнили в российском внешнедипломатическом ведомстве.
«Реализация этих замыслов неизбежно приведет к началу гонки вооружений в космическом пространстве. Хотели бы призвать Администрацию США отказаться от столь безответственных попыток перезапустить на новом технологическом уровне рейгановскую программу «звездных войн». От этого сценария не выиграет никто», - говорится в комментарии МИД РФ.
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