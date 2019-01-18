Киев предложил тотально переформатировать отношения с Москвой

Между Россией и Украиной невозможны нормальные отношения, и в ближайшее время не стоит этого ожидать, но «тотальное переформатирование» необходимо, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Мы сейчас свели комплексные отношения с РФ до минимума. Никто не может претендовать на какую-то нормальность наших отношений. Этого не будет сегодня, завтра, послезавтра. Но нам нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений с Российской Федерацией», - заявил глава МИД Украины Павел Климкин сегодня на брифинге.

Павел Климкин также признал, что Украина проводила переговоры с рядом стран на предмет возможности представлять интересы украинских граждан в России в случае разрыва дипломатических отношений с РФ. Однако желающих помочь не нашлось – Украина не получила согласия ни от одной из стран, сообщает ТАСС.