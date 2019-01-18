//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

На Западе обсуждают планы по передаче российских территорий Украине
2

В Киеве рассказали об организуемой Россией «ловушке» для Украины
3

Тайна «Суперджета», или история госизмены
4

Экс-комбриг ДНР раскрыл причину отказа ополченцев от взятия Мариуполя в 2014-м
5

На Украине составили "рейтинг политиков-предателей"

//В мире 13+

Киев предложил тотально переформатировать отношения с Москвой

18 января 2019, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Киев предложил тотально переформатировать отношения с Москвой
Globallookpress.com

Между Россией и Украиной невозможны нормальные отношения, и в ближайшее время не стоит этого ожидать, но «тотальное переформатирование» необходимо, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Мы сейчас свели комплексные отношения с РФ до минимума. Никто не может претендовать на какую-то нормальность наших отношений. Этого не будет сегодня, завтра, послезавтра. Но нам нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений с Российской Федерацией», - заявил глава МИД Украины Павел Климкин сегодня на брифинге.

Павел Климкин также признал, что Украина проводила переговоры с рядом стран на предмет возможности представлять интересы украинских граждан в России в случае разрыва дипломатических отношений с РФ. Однако желающих помочь не нашлось – Украина не получила согласия ни от одной из стран, сообщает ТАСС.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛЧ

//Новости СМИ2

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Киев предложил тотально переформатировать отношения с Москвой

Киев предложил тотально переформатировать отношения с Москвой

Между Россией и Украиной невозможны нормальные отношения, и в ближайшее время не стоит этого ожидать, но «тотальное переформатирование» необходимо, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

//В мире

Украина разорвала 49 соглашений с Россией

Украина разорвала 49 соглашений с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин днем в понедельник, 18 января, сделал резонансное заявление. По словам украинского дипломата, Киев к настоящему моменту разорвал 49 соглашений с Москвой.

//Общество

Народные избранники Смоленской области хотят списать долги за газ

Народные избранники Смоленской области хотят списать долги за газ

Еще один российский регион захотел списать долги населения за газ. Депутаты Смоленской областной Думы обратились в прокуратуру с такой же просьбой, как ранее Чечня, которой списали 9 млрд рублей.

//В мире

Экс-соратник Порошенко назвал вероятное условие начала распада Украины в 2019-м

Экс-соратник Порошенко назвал вероятное условие начала распада Украины в 2019-м

В 2019-м может начаться распад Украины. С таким предупреждением выступил экс-министр транспорта страны Евгений Червоненко, являвшийся соратником нынешнего президента Петра Порошенко во время первого Майдана.

//Общество

Российские войска не будут принимать участие в боевой операции в Идлибе

Российские войска не будут принимать участие в боевой операции в Идлибе

Подразделения российской армии, дислоцированные в Сирии, «пока не планируют оказывать никакого содействия ни сирийской, ни турецкой армии в уничтожении боевиков в провинции Идлиб». Об этом «АН» заявил высокопоставленный российский военный источник.

//Новости МирТесен



//В мире

Предстоятель "новой церкви" Украины заявил, что не подчиняется Константинополю

Предстоятель "новой церкви" Украины заявил, что не подчиняется Константинополю

Согласно томосу об автокефалии, Православная церковь Украины является независимой и не подчиняется Константинополю, заявил сегодня предстоятель украинской «новой церкви» Епифаний Думенко.

//В мире

В ЮАР выращивают львов для услаждения охотников из России

В ЮАР выращивают львов для услаждения охотников из России

Оказывается в Африке существуют тайные фермы, где выращивают львов для русских охотников. Это успешный бизнес, ориентированный на иностранных толстосумов. Единственно, кто проигрывает в этой истории - это дикие африканские животные.

//Шоу-бизнес

Водянова разгневала поклонников «неприличной» фотографией

Водянова разгневала поклонников «неприличной» фотографией

Супермодель, многодетная мать и филантроп Наталья Водянова, видимо решила немного подпортить свой слишком целомудренный имидж, опубликовав в сети провокационную фотографию. Трюк удался.

//Общество

Видео задержания Насти Рыбки в московском аэропорту Шереметьево

Видео задержания Насти Рыбки в московском аэропорту Шереметьево

Видео задержания Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) в московском аэропорту Шереметьево опубликовано в сети. Настю Рыбку задержали в воздушной гавани после прохождения паспортного контроля с рейса из Таиланда.

//Шоу-бизнес

Медведева и Загитова стали звёздами японской рекламы

Медведева и Загитова стали звёздами японской рекламы

Алина Загитова и Евгения Медведева стали героинями японского рекламного ролика. Фигуристки поучаствовали в съёмках рекламы для японской мобильной игры, сообщает КП.ру.

//В мире

«Окно Овертона» открылось. Что из него вылетит в этот раз?

«Окно Овертона» открылось. Что из него вылетит в этот раз?

Технология «Окно Овертона» представляет собой вброс и последующее постепенное внедрение в массовое сознание идей, меняющих взгляд социума на ту или иную, ранее табуированную, тему.

//Новости партнеров

//Общество

Медведев убеждён, что санкции пошли на пользу российскому сельскому хозяйству

Медведев убеждён, что санкции пошли на пользу российскому сельскому хозяйству

Дмитрий Медведев заявил, что санкции положительно отразились на сельском хозяйстве в России. "Спасибо санкциям, которые были введены в отношении Российской Федерации", - сказал премьер.

//Шоу-бизнес

Тимати рассказал, почему перестал бриться и использовать дезодорант

Тимати рассказал, почему перестал бриться и использовать дезодорант

Тимати поделился со своими подписчиками в Instagram своими размышлениями о жизни и рассказал, что ему очень нравится "быть дикарём" и такая жизнь является своего рода перезагрузкой.

//В мире

Порошенко назвал провокатором украинца, задавшего неудобный вопрос

Порошенко назвал провокатором украинца, задавшего неудобный вопрос

Президент Украины Петр Порошенко, совершающий предвыборный «томос-тур» по стране, назвал «москальским провокатором» украинца, задавшего ему неудобный вопрос о коррупции на русском языке.

//Общество

Из Крыма в Сирию планируется отправить 200 тысяч тонн зерна и стройматериалы

Из Крыма в Сирию планируется отправить 200 тысяч тонн зерна и стройматериалы

За этот год из Севастополя в Сирию планируется отправить 200 тысяч тонн зерна. В прошлом году через порт города-героя в Арабскую Республику ушло около 70 тысяч тонн злака.

//Общество

Подписано соглашение о сотрудничестве парламентов ДНР и ЛНР с Крымом

Подписано соглашение о сотрудничестве парламентов ДНР и ЛНР с Крымом

Сегодня в Симферополе было подписано межпарламентское соглашение о сотрудничестве непризнанных Донецкой и Луганской народных республик с Крымом.

//Культура

Лариса Голубкина всегда чувствует себя виноватой

Лариса Голубкина всегда чувствует себя виноватой

Популярная актриса театра и кино Лариса Голубкина с грустью вспоминает о своей несостоявшейся карьере певицы и о многом другом – несостоявшемся.

//Политика

Военный эксперт: Спираль истории вернула ситуацию в 1983 год

Военный эксперт: Спираль истории вернула ситуацию в 1983 год

В Вашингтоне сообщили то, что США приостановят выполнение обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля.

//Общество

Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил звание почетного профессора Российской академии наук как «большой популяризатор науки», сообщили в РАН.

//Новости СМИ2

//Общество

В Барнауле женщина чуть не задушила учительницу своего сына

В Барнауле женщина чуть не задушила учительницу своего сына

В Барнауле судом рассматривается уголовное дело об угрозе убийством. Жительница города применила физическую силу к классной руководительнице её сына и чуть не задушила педагога.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели пропажа мальчика в Твери, подготовка к проведению крещенских купаний на Камчатке, пять лет колонии за расправой над котенком в Томской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Общество

В Китае казнили бывшего секретаря парткома

В Китае казнили бывшего секретаря парткома

В Китае казнили бывшего секретаря парткома одной из деревень. Приговор мужчина получил два года назад за производство и реализацию 180 килограммов наркотиков.

//Культура

Римас Туминас раскрыл секрет успеха Театра Вахтангова

Римас Туминас раскрыл секрет успеха Театра Вахтангова

Римас Туминас – литовский и российский режиссёр мирового уровня, выпускник московского ГИТИСа. В своё время великий Михаил Ульянов предложил ему возглавить труппу Театра Вахтангова, он отказался. Но волею судеб через какое-то время стал его художественным руководителем.

//Общество

Ради лайков мужчина спрыгнул с 11 этажа круизного лайнера

Ради лайков мужчина спрыгнул с 11 этажа круизного лайнера

Американец выпрыгнул с 11 этажа круизного лайнера в море. Пьяный 27-летний мужчина решил выложить в соцсети видео и попросил друга заснять на камеру его прыжок.

//Общество

Специалисты нашли самый жуткий музей в России

Специалисты нашли самый жуткий музей в России

В Новосибирске находится единственный музей смерти в России. Два больших павильона расположены на территории крематория. Внутри — сотни жутких экспонатов.

//Криминал

В Ставропольском крае ветерана войны избили до смерти

В Ставропольском крае ветерана войны избили до смерти

В Ставропольском крае от травм скончалась 97-летняя ветеран Великой Отечественной войны. Женщину в её доме избили грабители, которые затем похитили у женщины деньги и документы.

//В мире

Лукашенко: "Белорус - это русский со знаком качества, нас не столкнуть!"

Лукашенко: "Белорус - это русский со знаком качества, нас не столкнуть!"

Попытки отдельных сил посеять вражду между народами России и Белоруссии являются тщетными, столкнуть белорусов с россиянами не удастся, заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко.

//Общество

Женщина заживо сожгла мужа за то, что он не сказал ей пароль от телефона

Женщина заживо сожгла мужа за то, что он не сказал ей пароль от телефона

Жительница Индонезии, 25-летняя Ильхам Кахьяни, облила бензином своего 26-летнего мужа Деди Пурнаму и подожгла. Гнев женщины вызвал отказ мужчины разблокировать свой телефон.

//Политика

Путин обсудил с членами Совбеза итоги своего визита в Сербию

Путин обсудил с членами Совбеза итоги своего визита в Сербию

Сегодня президент России Владимир Путин обсудил итоги своих переговоров во время прошедшего вчера официального визита в Сербию и текущие вопросы с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

//Здоровье

Стали известны семь лучших продуктов для снижения артериального давления

Стали известны семь лучших продуктов для снижения артериального давления

Названы семь лучших продуктов для снижения артериального давления. Соответствующая информация содержится в материале, который был выложен некоторое время назад в российском интернет-сегменте.

//В мире

Россия получила от Германии документ с предложениями по Керченскому проливу

Россия получила от Германии документ с предложениями по Керченскому проливу

Россия получила от министра иностранных дел Германии Хайко Мааса документ с предложениями по Керченскому проливу. Данную информацию в понедельник, 18 января, предоставил глава МИД РФ Сергей Лавров.

//Общество

Что ждать миру после слов нобелевского лауреата Уотсона о неравноценности рас?

Что ждать миру после слов нобелевского лауреата Уотсона о неравноценности рас?

Недавние высказывания 90-летнего лауреата Нобелевской премии, первооткрывателя структуры молекулы ДНК Джеймса Уотсона об интеллектуальной неравноценности рас вызвали бурю эмоций в научном сообществе и СМИ.

//Спорт

Тимофей Кургин: «Флойд Мейвезер - гениальный спортсмен и талантливый бизнесмен»

Тимофей Кургин: «Флойд Мейвезер - гениальный спортсмен и талантливый бизнесмен»

31 декабря в Токио (Япония) состоялся боксерский поединок между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим и японцем Теншином Насукавой. Несмотря на то, что поединок являлся выставочным, таковым он был лишь формально.

//Шоу-бизнес

Пелагея исполнила зажигательный танец с мужем в аэропорту

Пелагея исполнила зажигательный танец с мужем в аэропорту

В сети сегодня смотрят, как певица Пелагея зажигает в аэропорту со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным. Пара весело танцует под песню Марины Хлебниковой "Какао-какао" на глазах пасажиров.

//Происшествия

Житель Уфы чудом выжил после падения с 9 этажа в вентиляционную шахту

Житель Уфы чудом выжил после падения с 9 этажа в вентиляционную шахту

Житель Уфы чудом выжил после падения с девятого этажа в вентиляционную шахту. Спасателям, которые прибыли на место происшествия, пришлось разобрать часть кирпичной кладки, чтобы вытащить мужчину.

//Шоу-бизнес

Волочкова соскучилась по сугробам и не осталась на Мальдивах

Волочкова соскучилась по сугробам и не осталась на Мальдивах

Анастасия Волочкова соскучилась по морозу, сугробам и не выполнила свое обещание осталась на Мальдивах. Видимо, тоска по родине началась. Ох, уж эта Настя.

//В мире

Военкоры ДНР зафиксировали на видео провокацию противостоящих ополченцам ВСУ

Военкоры ДНР зафиксировали на видео провокацию противостоящих ополченцам ВСУ

Сотрудники пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ДНР побывали на позициях бойцов ополчения в районе Ясиноватой. Репортаж, подготовленный военными корреспондентами, доступен для просмотра на YouTube.

//В мире

В крещенскую ночь духовенство РПЦ намерено освятить все океаны

В крещенскую ночь духовенство РПЦ намерено освятить все океаны

Сегодня стало известно, что духовенство РПЦ намерено освятить все четыре океана нашей планеты в крещенскую ночь. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 18 января, в Московском патриархате.

//Общество

В Дептрансе Москвы советуют ездить на работу на метро, а не на личном авто

В Дептрансе Москвы советуют ездить на работу на метро, а не на личном авто

В департаменте транспорта Москвы считают, что москвичам на работу можно ездить на общественном транспорте. "Платная парковка на улицах, прежде всего, работает в интересах местных жителей.

//В мире

Сильвио Берлускони объявил о возвращении в политику

Сильвио Берлускони объявил о возвращении в политику

Экс-премьер-министр Италии 82-летний Сильвио Берлускони планирует вернуться в политику. Берлускони, находясь на Сардинии, официально сообщил, что будет участвовать в выборах в Европейский парламент.

//В мире

ЕС намерен по просьбе Лондона ввести санкции против "отравителей" Скрипалей

ЕС намерен по просьбе Лондона ввести санкции против "отравителей" Скрипалей

В пятницу, 18 января, в СМИ появилась информация о том, что Европейский союз намерен по просьбе Лондона ввести санкции в отношении "отравителей" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

//Общество

Железнодорожный тоннель проложили на подходе к Крымскому мосту

Железнодорожный тоннель проложили на подходе к Крымскому мосту

Днем в понедельник, 18 января, стало известно, что подземный железнодорожный мост, протяженность которого составляет один километр, был проложен на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи.

//Шоу-бизнес

Кудри вьются: поклонницы восхищаются внешностью Максима Галкина

Кудри вьются: поклонницы восхищаются внешностью Максима Галкина

Поклонницы восхищаются внешностью известного телеведущего Максима Галкина. Накануне мужчина опубликовал в социальной сети фотографию, на которой можно увидеть его довольно длинные вьющиеся волосы.

//Общество

Труженица ЖКХ резвилась в центре кругового движения на радость водителей

Труженица ЖКХ резвилась в центре кругового движения на радость водителей

Необычное зрелище наблюдали водители, проезжавшие Феодосийское кольцо в Симферополе – женщина занималась физкультурой и танцами.

//В мире

Лидер ЛНР обозначил единственный способ прекратить гражданскую войну в Донбассе

Лидер ЛНР обозначил единственный способ прекратить гражданскую войну в Донбассе

Леонид Пасечник, занимающий пост главы самопровозглашенной ЛНР, рассказал, как можно завершить гражданскую войну на территории Донбасса. Заявление политика опубликовано на его официальном сайте.

//В мире

В Совфеде убеждены, что США никогда не выведут войска с территории Японии

В Совфеде убеждены, что США никогда не выведут войска с территории Японии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал резонансное заявление. По его словам, США никогда не выведут с территории Японии свои войска.

//Общество

СКР: Выводы по взрыву в Магнитогорске появятся по итогам следственных действий

СКР: Выводы по взрыву в Магнитогорске появятся по итогам следственных действий

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко призвала СМИ не доверять сообщениям террористических организаций, которые приписывают себе все резонансные происшествия.

//Общество

Берия уничтожил врача, пролившего свет на тайну смерти Сталина

Берия уничтожил врача, пролившего свет на тайну смерти Сталина

Об этом по поручению президента Бориса Ельцина узнал в секретных архивах бывший вице-премьер правительства России Михаил Полторанин.

//Общество

Совфед выступил против возвращения в аэропорты "курилок"

Совфед выступил против возвращения в аэропорты "курилок"

Комитет Совета Федерации по социальной политике выступил против возвращения в российские аэропорты специальных помещений для курения. Об этом сегодня сообщил глава комитета СФ Валерий Рязанский.

//Происшествия

Найден второй пилот истребителя Су-34, упавшего на Дальнем Востоке

Найден второй пилот истребителя Су-34, упавшего на Дальнем Востоке

В Министерстве обороны Российской Федерации днем в пятницу, 18 января, сообщили, что спасатели нашли второго летчика истребителя Су-34, который ранее сегодня потерпел крушение на Дальнем Востоке.

//Шоу-бизнес

Что едят балерины, чтобы не набрать вес и не поправиться

Что едят балерины, чтобы не набрать вес и не поправиться

Балерины строго следят за своей фигурой, им нельзя поправляться. Легендарная балерина Майя Плисецкая знала простой секрет. Народная артистка СССР, прима-балерина Большого театра говорила, что просто нужно закрыть рот.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры