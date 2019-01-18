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«Окно Овертона» открылось. Что из него вылетит в этот раз?
18 января 2019, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]
Технология «Окно Овертона» представляет собой вброс и последующее постепенное внедрение в массовое сознание идей, меняющих взгляд социума на ту или иную, ранее табуированную, тему.
Одной из таких табуированных тем являлись высказывания отдельных ученых о разном уровне и качестве интеллекта представителей разных рас. По мнению сторонников данной теории, эти различия существуют на генетическом уровне, то есть являются предопределенными для каждой расы. Казалось, что эта тема под запретом навсегда.
Но – «Окно Овертона» открылось: нобелевский лауреат, первооткрыватель структуры молекулы ДНК Джеймс Уотсон в очередной раз высказался об интеллектуальной неравноценности рас. Заявление 90-летнего ученого вызвало бурю эмоций не только в научном сообществе, но и в масс-медиа. Уотсона, конечно, лишили звания почетного профессора чего-то там, но общественная дискуссия и не думает утихать.
Итак, тема вброшена и широко обсуждается. Значит, в ближайшее время последуют «неполиткорректные» высказывания и других «нетолерантных» ученых, ранее предпочитавших помалкивать. Следует также ожидать, что с подачи Джеймса Уотсона (напомним, это первооткрыватель структуры молекулы ДНК и первый человек, чей геном был расшифрован) дискуссия о моральных аспектах редактирования человеческого генома расширится и затронет евгенику, запрещенную с середины прошлого века.
Ведь, если не закрывать глаза на очевидное (ученым, по крайней мере), то геномы разных рас действительно заметно отличаются. А возможность редактирования человеческого генома предполагает снятие моральных ограничений не только в научных кругах, но и в сознании общества, анализирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».
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