Согласно томосу об автокефалии, Православная церковь Украины является независимой и не подчиняется Константинополю, заявил предстоятель украинской «новой церкви» Епифаний Думенко.

«Наши противники говорят, что мы не имеем настоящей автокефалии, мы подчиняемся Константинополю. Это неправда. Томос четко показывает, что мы являемся независимой, автокефальной Святейшей церковью Украины. Согласно томосу, мы занимаем почетное 15 место среди других поместных православных церквей», - заявил глава новообразованной украинской церковной структуры.

При этом положения томоса об автокефалии «Святейшей церкви Украины» четко указывают, что юрисдикция этой церковной структуры ограничивается территорией Украины. ПЦУ не имеет права создавать приходы и ставить епископов за пределами Украины. Священники ПЦУ даже не имеют права самостоятельно варить миро для совершения церковных обрядов – они обязаны, согласно томосу, закупать миро у Константинополя, сообщает РИА Новости.