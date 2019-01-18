Попытки отдельных сил посеять вражду между народами России и Белоруссии являются тщетными, столкнуть белорусов с россиянами не удастся, заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Нас не удастся столкнуть – белорусов с россиянами. Не только с русскими, вообще с россиянами. Я уже говорил когда-то: мы сами русские. Белорус – это русский со знаком качества. Нас невозможно столкнуть друг с другом. И играть на этой теме очень опасно», - заявил белорусский лидер, выступая сегодня на встрече, приуроченной к столетнему юбилею белорусской дипломатической службы.

При этом Лукашенко отметил, что маленькая Белоруссия не клянчит денег у большой России. Страна в состоянии заработать их сама, и поэтому настаивает на создании равных условий для белорусских и российских субъектов хозяйствования и честной рыночной конкуренции, передает ТАСС.