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Экс-соратник Порошенко назвал вероятное условие начала распада Украины в 2019-м
18 января 2019, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]
В 2019 году может начаться распад Украины. С таким предупреждением выступил бывший министр транспорта страны Евгений Червоненко, являвшийся соратником нынешнего президента Петра Порошенко во время первого Майдана в Киеве.
Как пишет «ПолитНавигатор», Червоненко полагает, что начало распада бывшей советской республики способна спровоцировать повальная фальсификация выборов президента, которые должны состояться весной текущего года. По словам экс-соратника Порошенко, на Украине может претвориться в жизнь сценарий «более страшный, чем в Югославии».
Ранее сегодня сообщалось, что эксперты вскрыли предполагаемый механизм фальсификации результатов голосования на украинских выборах. Речь идет о вбросах избирательных бюллетеней за «мертвых душ». По мнению киевского журналиста Дмитрия Гордона, власти специально не проводят перепись населения, чтобы иметь возможность осуществить данные незаконные действия.
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