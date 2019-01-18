Россия получила от Германии документ с предложениями по Керченскому проливу

Россия получила от министра иностранных дел Германии Хайко Мааса документ с предложениями по Керченскому проливу. Данную информацию в понедельник, 18 января, предоставил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский дипломат подчеркнул в рамках пресс-конференции после переговоров с коллегой из Германии, что документ был получен в ходе переговоров. Лавров заметил, что пока не намерен вдаваться в детали, поскольку эти бумаги следует сначала внимательно изучить, передает ТАСС.

Кроме того, министр иностранных дел России добавил, что Москва не видит возможностей для участия Украины в каких-либо обсуждениях по Керченскому проливу.