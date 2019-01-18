В крещенскую ночь духовенство РПЦ намерено освятить все океаны

Сегодня стало известно, что духовенство РПЦ намерено освятить все четыре океана нашей планеты в крещенскую ночь. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 18 января, в Московском патриархате.

Согласно последним данным, Северный Ледовитый океан будет освящен в якутском поселке Тикси, выходящем к морю Лаптевых. В исландском Рейкьявике освятят воды Атлантического океана.

Как уточняет РИА "Новости", Индийский океан освятят в районе Персидского залива, а освящение Тихого океана пройдет в Таиланде на берегу Сиамского залива, в Приморском крае, а также в Магаданской области.

Напомним, православные христиане отмечают Крещение 19 января.