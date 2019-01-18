Сильвио Берлускони объявил о возвращении в политику

Бывший премьер-министр Италии 82-летний Сильвио Берлускони планирует вернуться в политику. Берлускони 17 января, находясь на Сардинии, официально сообщил, что будет участвовать в выборах в Европейский парламент.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.

"Живя в красивой Сардинии, я объявляю, что я решил представить себя, чтобы привести свой голос в Европу, которую нужно изменить, Европу, где отсутствует глубокая мысль мира. Объединенный центр выигрывает: с его ценностями и его идеализм, это будущее Италии, Европы и мира", - сказал политик.

В ходе встречи со своими сторонниками Берлускони подчеркнул, что его "познания, опыт и умение убеждать» позволят ему «объяснить европейским гражданам, что мы все больше рискуем, отходя от европейских ценностей"

Напомним, Берлускони несколько лет назад был вынужден уйти из политики из-за коррупционных и секс-скандалов. По разным данным, против него было возбуждено более 60 дел по подозрению в мошенничестве, связях с мафией, подкупе и взяточничестве.

В 2012 году он был обвинен в уклонении от уплаты налогов, в 2013-м — в использовании услуг несовершеннолетней проститутки. Суды приговорили его к семи годам лишения свободы и запрету работы на государственных должностях. Из-за возраста тюремный срок был заменен на общественные работы. Адвокатам итальянского политика удалось обжаловать большую часть обвинений.