В Совфеде убеждены, что США никогда не выведут войска с территории Японии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал резонансное заявление. По его словам, США никогда не выведут с территории Японии свои войска.

Джабаров отметил, что российскую сторону категорически не устраивает исход, при котором американские военные части и ракетные установки не будут перемещены из Японии.