Военкоры ДНР зафиксировали на видео провокацию противостоящих ополченцам ВСУ

Сотрудники пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ДНР побывали на позициях бойцов ополчения в районе Ясиноватой. Репортаж, подготовленный военными корреспондентами, доступен для просмотра на YouTube.

Офицер ДНР с позывным «Пуля» рассказал авторам видео, что для Вооруженных сил Украины перемирие, действующее в зоне конфликта в Донбассе, является формальностью. По словам защитника республики, противник осуществляет обстрелы постоянно.

Во время пребывания съемочной группы на позициях киевские силовики открыли огонь из крупнокалиберного пулемета. Военкоры зафиксировали провокацию ВСУ на видео.

Ранее сегодня сообщалось, что на официальном сайте главы ЛНР Леонида Пасечника появилось заявление политика, в котором он обозначил единственный способ урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.