Латвия: начало «националистической» войны

Уже несколько дней в латвийском городе Лиепаи идут конфликты между латышскими и русскоговорящими подростками из местных школ. Этот конфликт постепенно становится масштабным: школьники призывают в социальных сетях создавать группы, чтобы участвовать в этих «разборках». Данный «скандал» уже окрестили «националистическим».

Действительно, есть ли «националистический» конфликт?

Есть! В Лиепайском участке Государственной полиции регистрируется информация о конфликте между русскоговорящими и латышскими школьниками. Как утверждают официальные органы, в некоторых местах города время от времени собираются несовершеннолетние русские и латыши, которые создают беспорядки в городе. Бывает, что подростки получают телесные повреждения. Иными словами, конфликт «решается» кулаками.

Как происходят эти столкновение?

Несколько десятков подростков собираются вместе, чтобы «выяснить отношения» и «помериться силами». Обычно, это происходит у одной из школ Лиепаи. Полиция держит «руку на пульсе»: из «своих внутренних источников» они узнают о «месте встречи» и пытаются погасить конфликт. Происходит разгон конфликтующих. Но разве это может остановить разъяренных подростков? Они собираются в других местах, чтобы закончить начатое! Справедливости ради отметим, что «разборки» у подростков состоялись.

Как реагирует на данный конфликт полиция Лиепаи?

Оперативно! Понятно, что подобные «инциденты» совершенно не нужны правоохранительным органам. Начальник Лиепайской Государственной полиции Ингус Укстиньш: «Да, конфликты имеют место быть. В настоящее время их зарегистрировано уже несколько. Да, полиция собирается начать уголовный процесс, чтобы выяснить суть конфликта и выявить «персоны», которые являются инициаторами. Важно не допустить их экскалацию. В конфликтах участвуют ребята и девушки. Но инициатива принадлежит юношам. Мы проводили профилактические беседы с конфликтующими, но пока стычки имеют место быть».

В чем суть конфликта?

Г-н начальник полиции Укстиньш не распространяется на эту тему. «Полиции пока не известно почему возникают конфликты. Мы будем расследовать их! Я не могу сказать, что это «националистический» конфликт. Нужно больше информации».

Гунарс Кутрис, экс-глава Конституционного суда Латвии, юрист, депутат: « Сложно сказать, что побудила подростков участвовать в конфликте. Я не думаю, что причина тут в национальности. Есть еще другая причина. Пока назвать ее не могу. Я просто не знаю. Обычно, Лиепая – город спокойный. Там живут люди многих национальностей. Ничего подобного никогда не происходило. Не думаю, что это связано со школьной языковой реформой: она намечена на следующий год. Нужно выяснить и остановить конфликт».

Мнение лиепайчан

Алина, 24 года: «Родителям нужно контролировать свои разговоры о латышах и русских. Я думаю, что это конфликт на национальной почве: латыши называют русских оккупантами, а русские латышей, простите, «лабусами» и «фашистами». Это все отвратительно! А дети все это слушают. И чему удивляться?»

Каспар, 16 лет: «Я живу в Латвии. И это моя страна! Почему тут должны говорить только на русском? Есть государственный язык! И его должны все знать!»

Мадара, 17 лет: «У меня папа латыш, а мама украинка. Я против таких конфликтов. Лично я знаю три языка! Да, русский, латышский, украинский. И хочу изучить еще языки».

Вадим, 17 лет: «Добилось правительство своего! Всегда были конфликты между русскими и латышами. Да, я хотел жить в независимой Латвии. И мои родители хотели. Хотели равенства. А потом, когда независимость наступила, то выяснилось, что мы «неграждане» или «негры». Просто нужно что-то делать!»

На сегодняшний день, полиция города убедительно просит родителей школьников контролировать своих детей и их личную жизнь. Что будет дальше? Покажет время!