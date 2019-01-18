Лидер ЛНР обозначил единственный способ прекратить гражданскую войну в Донбассе

Леонид Пасечник, занимающий пост главы непризнанной ЛНР, рассказал, как можно завершить гражданскую войну на территории Донбасса. Заявление политика опубликовано на его официальном сайте.

Согласно точке зрения Пасечника, единственным способом прекратить вооруженный конфликт является выполнение договоренностей о перемирии, заключенных четыре года назад в Минске. При этом лидер самопровозглашенного государства отметил, что оно должно быть готово к отражению украинской агрессии. Леонид Пасечник анонсировал проведение Народной милицией ЛНР учений, в ходе которых будут отработаны оборонительные действия.

Ранее в пятницу сообщалось, что в отечественной блогосфере появился материал, в котором названы возможные признаки подготовки киевских силовиков к наступательной операции против республик Донбасса.