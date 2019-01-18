В ЮАР выращивают львов для услаждения охотников из России

Оказывается в Африке существуют тайные фермы, где выращивают львов для русских охотников. Это успешный бизнес, ориентированный на иностранных толстосумов. Единственно, кто проигрывает в этой истории - это дикие африканские животные.



Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, среди первого помёта львиц очень большая смертность. После родов львицы обычно отгоняют детёнышей от себя, испытывая сильные боли в сосках. И в диких природных условиях львята погибают. Находчивые африканцы создали фермы, куда свозят брошенных зверей либо оставшихся сиротами после убийства их родителей охотниками. Их откармливают и выхаживают к сезону охоты.



И вот когда приезжают русские и заказывают "большую пятёрку" - льва, слона, буйвола, носорога и леопарда - начинаются крупные заработки. За 250 тысяч долларов абонемент включается в себя ещё и проживание в пятизвёздном отеле, где всё включено, ружья и рейнджеры (егеря).



Во время охоты последние устраивают целый спектакль для лохов. Они прикармливают зверей в определённом месте и ко времени животные появляются в нужной точке. К ней и подвозят охотников, которые как дураки ползут в пыли несколько километров, пригибаются. К установленному времени появляется зверь, которого и убивают со второго или третьего выстрела.



Караулов сообщил, что " с 26 декабря 2018 года по 11 января 2019 года в Йоханнесбург приехали 378 российских граждан. Мне повесить их список, весь, поимённо?". По словам журналиста, поинтересоваться бы налоговыми декларациями и источниками их доходов. Вот получилась бы охота!



