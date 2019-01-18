Возможные признаки подготовки армии Украины к вторжению в Донбасс назвали в сети

Названы вероятные признаки подготовки Вооруженных сил Украины к наступательной операции против республик Донбасса. Соответствующая публикация появилась в отечественной блогосфере.

Автор канала «Крым Pro + мир» в «Яндекс. Дзен» пишет, что о намерении киевских военных атаковать ДНР и ЛНР может свидетельствовать наблюдающаяся в настоящее время концентрация подразделений ВСУ на границах самопровозглашенных государств. Еще одним предполагаемым признаком подготовки украинской стороны к операции в процитированном материале названо минирование элементов инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Согласно версии блогера, эти действия предпринимаются на случай, если вторжение пойдет не по плану и ополченцы начнут контрнаступление.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине объяснили невозможность реализации в Донбассе «хорватского сценария».