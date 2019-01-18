На Украине объяснили, почему пустили гражданку Ксению Собчак в Киев
18 января 2019, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские пограничники объяснили, почему пропустили журналистку Ксению Собчак, внесенную в "черный список" "Миротворца", на территорию Украины. Официальный представитель погранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что оснований не пропускать на украинскую территорию телеведущую и бывшего кандидата в президенты России на выборах 2018 года Ксению Собчак не было.
По словам Слободяна, "в отношении гражданки Собчак не было каких-либо поручений других правоохранительных органов, и оснований не пропускать ее не было", - сообщает "Укринформ".
Ксения Собчак уже рассказала, что приезжала в Киев к своей подруге.
Слободян отметил, что Собчак во время собеседования цель поездки подтвердила.