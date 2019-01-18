В Киеве озвучили причину нереальности «хорватского сценария» в воюющем Донбассе

«Хорватский сценарий» в охваченном гражданской войной Донбассе повториться не может. Соответствующего мнения придерживается Владимир Горбулин, советник украинского президента.

В августе 1995 года хорватские военные организовали наступление, приведшее к ликвидации Сербской Краины. Операция заняла несколько суток. На Украине неоднократно звучали заявления о том, что подобный сценарий необходимо осуществить в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Владимир Горбулин считает, что вариант развития украинского конфликта по хорватскому образцу исключен. В противостоянии на территории бывшей югославской республики присутствовали этническая и религиозная составляющие. В Донбассе они отсутствуют, процитировал советника Петра Порошенко сайт topwar.ru.

Ранее в пятницу сообщалось, что представитель Верховной Рады Дмитрий Тымчук поделился видеозаписью удара киевских военных по ополченцам ДНР.