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Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о взыскании с «Газпрома» $2,6 млрд
18 января 2019, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]
Российский эксперт в сфере энергетики Александр Фролов прокомментировал заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Андрея Коболева о том, что они близки к тому, чтобы взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд, присуждённых решением Стокгольмского арбитража.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что даже если местные органы вынесли решение об аресте тех или иных активов «Газпрома», он будет эти решения опротестовывать, ссылаясь на решение самого Стокгольмского арбитража о том, что нельзя арестовывать активы до тех пор, пока не завершены все процессуальные разбирательства, - передает RT.
Как отметил Фролов, руководство «Нафтогаза» действует в рамках своих личных корыстных интересов, а не в интересах компании.
Ранее глава «Нафтогаза» заявил, что близок к взысканию с «Газпрома» $2,6 млрд, присуждённых решением Стокгольмского арбитража.
По его словам, «Нафтогаз» уже начал получать средства, в том числе путём списания из прошлых платежей за транзит.
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