Российский эксперт Сергей Судаков прокомментировал условия США для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон заявил, что уничтожение Россией ракеты 9М729 является главным условием сохранения этого договора.

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По мнению Судакова, Вашингтон абсолютно не заинтересован в том, чтобы договор РСМД. "Они прекрасно понимают, что его разрушение даёт им дополнительные рабочие места, помогает запугать Европу и заставить европейских партнёров платить ещё больше", - цитирует RT политолога, члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова.

Эксперт подчеркнул, что "условия, которые выдвигаются России, изначально невыполнимы, а их предложения неприемлемы".

Томпсон на встрече по ДРСМД в Швейцарии потребовал у российской стороны уничтожить ракету 9М729.