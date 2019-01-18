Российский политолог высказался по условиям США для «спасения» ДРСМД
18 января 2019, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]
Российский эксперт Сергей Судаков прокомментировал условия США для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон заявил, что уничтожение Россией ракеты 9М729 является главным условием сохранения этого договора.
По мнению Судакова, Вашингтон абсолютно не заинтересован в том, чтобы договор РСМД. "Они прекрасно понимают, что его разрушение даёт им дополнительные рабочие места, помогает запугать Европу и заставить европейских партнёров платить ещё больше", - цитирует RT политолога, члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова.
Эксперт подчеркнул, что "условия, которые выдвигаются России, изначально невыполнимы, а их предложения неприемлемы".
Томпсон на встрече по ДРСМД в Швейцарии потребовал у российской стороны уничтожить ракету 9М729.