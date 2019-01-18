Вскрыт вероятный механизм фальсификаций на будущих выборах президента Украины

Украинский журналист Дмитрий Гордон вскрыл предполагаемый механизм фальсификаций на предстоящих выборах в бывшей советской республике. Заявление Гордона приведено в заметке, появившейся в российском сегменте интернета.

Представитель СМИ констатировал, что никто не может сказать точно, сколько граждан покинули страну в период с 1991 года. По мнению Гордона, власти специально не проводят перепись населения, чтобы попытаться вбросить бюллетени за «мертвых душ» на выборах.

Политолог Константин Бондаренко высказал схожую точку зрения. Выступая на пресс-конференции в Москве, аналитик заявил о невозможности организации честного голосования на Украине из-за отсутствия точных данных о количестве избирателей. Бондаренко напомнил, что на грядущих выборах украинского президента не будут работать участки в России. Это даст дополнительные возможности для фальсификации итогов волеизъявления граждан за счет «мертвых душ», процитировал Бондаренко сайт «ПолитНавигатор».