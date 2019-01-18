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Власти КНДР намерены потребовать от США подписания мирного договора
18 января 2019, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что власти КНДР намерены потребовать от руководства США подписания мирного договора. Соответствующую информацию в пятницу, 18 января, предоставили осведомленные источники.
Предполагается, что заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль потребует подписания вышеуказанного договора и снятия санкций с Северной Кореи в рамках грядущих переговоров с госсекретарем Штатов Майком Помпео, сообщает издание Munhwa Ilbo.
Уточняется, что северокорейская сторона будет ждать этих шагов от американских коллег в обмен на демонтаж ядерных объектов в Йонбене.
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