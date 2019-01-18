Власти КНДР намерены потребовать от США подписания мирного договора

Сегодня стало известно, что власти КНДР намерены потребовать от руководства США подписания мирного договора. Соответствующую информацию в пятницу, 18 января, предоставили осведомленные источники.

Предполагается, что заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль потребует подписания вышеуказанного договора и снятия санкций с Северной Кореи в рамках грядущих переговоров с госсекретарем Штатов Майком Помпео, сообщает издание Munhwa Ilbo.

Уточняется, что северокорейская сторона будет ждать этих шагов от американских коллег в обмен на демонтаж ядерных объектов в Йонбене.