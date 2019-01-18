США заявили о плане до 2030 года создать готовую систему ПРО в космосе

В Пентагоне заявили о планах создать готовую систему противооборонную систему в космосе (ПРО) в космосе до 2030 года, во второй половине 2020-х годов. Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд рассказал, что эксперименты на орбите начнутся уже в 2021-2022 годах, - сообщает kp.ru.

Пушков о планах Трампа по ПРО: "Это красиво звучит на словах"

По его мнению, "уже работающая система будет готова в середине или ближе к концу 2020-х годов" Замминистра обороны США отметил, что размещение в космосе средств обнаружения ракет необходимо для того, чтобы противостоять угрозе гиперзвукового оружия, передает Reuters. Руд отметил, что сейчас Россия и Китай "развивают возможности регионального применения гиперзвукового оружия, которым Соединенные Штаты обязаны противостоять".

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп представил новую стратегию развития американской системы ПРО. Российский политик Алексей Пушков прокомментировал планы президента Трампа расширить противоракетную оборону Соединенных Штатов.