Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что, несмотря на недовольство США, строительство газопровода "Северный поток-2" уже не остановить. Глава МИД Германии не стал комментировать письма американского дипломата Ричарда Гренелла, направившего немецким компаниям письма с угрозами санкциями - сообщает kp.ru.

Американский посол подтвердил, что угрожал санкциями из-за "Северного потока-2"

Ричард Гренелл - посол США в Германии. Глава МИД Германии считает, что американские санкции не смогут помешать строительству российского газопровода "Северный поток-2". Хайко Маас подчеркнул, что Россия в состоянии самостоятельно завершить проект.

Министр иностранных дел ФРГ уверен: "Никто не остановит его. Это не приведет к тому, что проект не будет осуществляться". Хайко Маас отметил, что если даже ограничения со стороны США вынудят немецкие компании выйти из проекта, то Россия справится самостоятельно и в одиночку завершит его в любом случае, - передает ТАСС.

Немецкий дипломат подчеркнул, что тогда "никто не сможет оказывать влияние на решение России по вопросу транзита газа через территорию Украины".