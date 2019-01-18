"Бермудский треугольник" обнаружили в Тихом океане неподалеку от Японии. Информацию об этом предоставил японский профессор Дзюнъити Яои, который заметил, что в определенном месте часто исчезают корабли.

Район, о котором идет речь назвали Треугольником Дьявола. Последним в этом месте исчез китайский грузовой корабль Lin-je, который в 2012 году просто не прибыл в японский порт Кагосиму, передает "Свободная пресса". Судно искали в течение нескольких месяцев, однако найти его так и не удалось. Яои убежден, что корабль попал в другое измерение.

Ученый в рамках исследований провел аналогию с радиоволнами, которые исходят из одной точки и транслируются на большие расстояния, однако их никто не замечает. Так же можно не видеть существования другого измерения, находящегося совсем рядом, цитирует ученого "Южный Федеральный".