Эксперт оценил заявление США об угрозе российского гиперзвукового оружия

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал обзорный доклад Пентагона о политике США в области противоракетной обороны и угрозе российского оружия. В Пентагоне назвали гиперзвуковое оружие России вызовом и угрозой

Эксперт отметил, что у заявлений Пентагона по поводу угрозы, которую представляет российское гиперзвуковое оружие для американской системы ПРО, которую США настойчиво внедряют по всему миру, может быть несколько причин. Например, после окончания холодной войны США почивали на лаврах, а Россия продолжала разработки. И на данный момент США приходится констатировать отсутствие у себя целого ряда современных разработок.

«Такое заявление можно расценивать с разных сторон. Это может быть очередной попыткой увеличить бюджет Пентагона и американского военно-промышленного комплекса. Это всегда очень выгодно целому ряду сторон. С другой стороны, это возможность свалить на кого-то вину за сложившуюся сейчас ситуацию. Например, на предыдущую администрацию», приводит мнение эксперта RT.