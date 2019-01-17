WADA получило данные московской антидопинговой лаборатории
17 января 2019, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что проблема с доступом к московской антидопинговой лаборатории решена, данные получены и вывезены для проверки.
«Экспертная группа из трех человек получила данные из московской антидопинговой лаборатории. Они станут решающими в вопросе относительно спортсменов, подозреваемых в применении допинга. Данные вывезены из России для предметного анализа и проверки на подлинность», - сообщается на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства.
«Проверка данных на подлинность займет некоторое время. У нас есть необходимые ресурсы, которые позволят максимально быстро и точно провести проверку данных», - цитирует Крейга Риди RT.