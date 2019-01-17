Путин наградил Вучича орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил президента Сербии Александара Вучича орденом Александра Невского за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества между странами.

Указ о награждении Александара Вучича орденом Александра Невского Владимир Путин подписал 7 января. Торжественная церемония вручения высокой награды состоялась сегодня после переговоров российского и сербского лидеров.

«Президент Путин этой наградой показал, что он понимает, сколько Сербия работала для того, чтобы сохранить хорошие отношения между нашими странами, и каков мой личный вклад в это. Он показал, что может оценить уважение, которое Сербия в предшествующий период продемонстрировала в отношении России. Этот орден обязывает меня и Сербию быть другом России и когда тяжело, а не только когда все легко и красиво», - прокомментировал сербский лидер вручение ордена.

Александар Вучич также заверил, что считает эту награду особой честью, оказанной ему российским президентом, и орден Александра Невского займет самое важное место в его рабочем кабинете, сообщает ТАСС.