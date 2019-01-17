Сухогруз «Кузьма Минин», принадлежащий Мурманскому морскому пароходству, арестован в Великобритании за долги судовладельца. Как стало известно, российское судно было задержано около недели назад. У берегов Британии сел на мель российский сухогруз "Кузьма Минин"

Информацию об аресте шестнадцатитонного сухогруза «Кузьма Минин» сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов. Пресс-служба компании-судовладельца – Мурманского морского пароходства, не комментирует это сообщение.

Месяц назад, 18 декабря 2018 года, российский сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель в нескольких метрах от берега в районе британского порта Фалмут. Береговой охране и спасательным службам потребовалось несколько часов, чтобы снять корабль с мели.

Ранее в Мурманском морском пароходстве признали, что компания испытывает «определенные финансовые трудности», после возбуждения СК РФ уголовного дела против ММП из-за невыплаты заработной платы работникам пароходства, сообщает РИА Новости.