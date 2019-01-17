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Кассовые чеки опасны для здоровья, предупредили ученые
17 января 2019, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]
Термобумага, используемая для печати кассовых чеков, содержит в составе опасное химическое вещество бисфенол А, вызывающее расстройства эндокринной системы, заявили европейские ученые.
Ученые из Университета Гранады исследовали чеки из магазинов и ресторанов трех стран – Франции, Испании и Бразилии. Около половины французских чеков содержали бисфенол А. В Испании и Бразилии их количество составило 90%, причем содержание опасного вещества в термобумаге во всех трех странах превышало установленные Еврокомиссией нормы от 30 до 100 раз.
«Когда вы распаковываете продукты, следите, чтобы чеки не контактировали с ними. Не следует выкидывать чеки в мусорное ведро, делать на них пометки и хранить в кошельках или сумках», - прокомментировал результаты исследования ведущий автор, профессор Университета Гранады Николас Олеа.
Бисфенол А – химический аналог женского гормона эстрогена. Это вещество вызывает расстройства эндокринной системы, повышает риск развития онкологических заболеваний, бесплодия, аутизма и ряда других болезней, сообщает РИА Новости.
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