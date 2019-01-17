Кассовые чеки опасны для здоровья, предупредили ученые

Термобумага, используемая для печати кассовых чеков, содержит в составе опасное химическое вещество бисфенол А, вызывающее расстройства эндокринной системы, заявили европейские ученые.

Ученые из Университета Гранады исследовали чеки из магазинов и ресторанов трех стран – Франции, Испании и Бразилии. Около половины французских чеков содержали бисфенол А. В Испании и Бразилии их количество составило 90%, причем содержание опасного вещества в термобумаге во всех трех странах превышало установленные Еврокомиссией нормы от 30 до 100 раз.

«Когда вы распаковываете продукты, следите, чтобы чеки не контактировали с ними. Не следует выкидывать чеки в мусорное ведро, делать на них пометки и хранить в кошельках или сумках», - прокомментировал результаты исследования ведущий автор, профессор Университета Гранады Николас Олеа.

Бисфенол А – химический аналог женского гормона эстрогена. Это вещество вызывает расстройства эндокринной системы, повышает риск развития онкологических заболеваний, бесплодия, аутизма и ряда других болезней, сообщает РИА Новости.