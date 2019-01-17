«Внештатник» спецслужб РФ рассказал «Аргументам недели» о своей трагедии в Сирии

Корреспондент «Аргументов недели» встретился с внештатным сотрудником спецслужб России Саней Аллигатором. Мужчина рассказал журналисту, как война в Сирии разрушила его семью.

В ходе одной из своих командировок Саня Аллигатор попал в плен, в котором провел около года. Супруга мужчины, обеспокоенная его долгим отсутствием, отправилась на поиски Сани в Сирию. Обстоятельства сложились так, что там она стала снайпером с позывным «Бешеная».

Спустя несколько лет «Бешеная» спасла мужу жизнь. Для этого женщине пришлось застрелить их общего сына. Молодой человек, тоже снайпер, должен был убить своего отца в бою.