Биржевые инвестиции заменили игру в казино, считают эксперты

В настоящее время средняя продолжительность держания акции в одних руках составляет всего несколько минут. Биржа больше напоминает зал казино, чем инвестиционную площадку, считают эксперты.

Для сравнения, в 1940 году в США средняя продолжительность нахождения акции в одних руках составляла пять лет. Сейчас же 70% биржевых сделок в США и 50% в Европе осуществляются на скоростях, приближенных к скорости света. Цифровизация финансового сектора и автоматизация биржевых операций позволяет банкам совершать финансовые транзакции молниеносно.

Ситуация напоминает казино, где в роли крупье выступают крупнейшие инвестиционные банки, а рядовые граждане, включая и крупных игроков, раньше или позже теряют большинство вложенных денег, увлекшись биржевой торговлей. Человек в принципе не в состоянии успешно соревноваться с алгоритмами мощных компьютеров.

Зато банки-владельцы этих алгоритмов и их клиенты получают баснословные прибыли. Изменение условий игры на бирже привело к тому, что финансовый сектор перестал выполнять свою главную функцию: быть местом встречи компаний, ищущих финансирование на выгодных условиях, и инвесторов, готовых разместить свои капиталы с оптимальным соотношением доходности и рисков. Этот тренд стал одной из причин нынешней «великой рецессии», и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».